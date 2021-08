Een omstreden tuchtcollege voor Poolse rechters krijgt voorlopig geen nieuwe zaken toegewezen. De voorzitter van het Poolse hooggerechtshof, Malgorzata Manowska, heeft dat bevolen. De zaken in behandeling worden afgehandeld, maar dan is het werk van de raad voorlopig gedaan, berichtte het Poolse staatspersbureau.

De disciplinaire raad ligt onder vuur van Europese instellingen die stellen dat de onafhankelijke rechtspraak in het geding is.

Het Europese Hof van Justitie heeft half juli geoordeeld dat het tuchtcollege in strijd is met Europees recht. De hoogste Poolse rechter bepaalde vervolgens dat Polen de uitspraak van het Hof over de rechterlijke macht in het land mag negeren.

De EU heeft gedreigd met sancties als Polen niet binnen vier weken gevolg geeft aan het vonnis van het Europese Hof. Poolse opperrechters en bewindslieden reageerden verontwaardigd op de inmenging van de Europese instellingen in de rechtsgang in Polen.

'Polen moet lid van EU zijn, maar niet tegen elke prijs'

De Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, noemde de houding van de EU vrijdag in een vraaggesprek met een krant nog afpersing. Polen hoeft volgens de bewindspersoon niet alle eisen van de EU in te willigen omdat het land via de 27 lidstaten geld zou ontvangen. "Polen moet lid van de EU zijn, maar niet tegen elke prijs."

Eind deze maand moet het hooggerechtshof in algemene zin beslissen over de vraag of het Poolse recht ondergeschikt is aan de regels die in Brussel en Luxemburg worden bepaald voor de hele EU. Dat de lidstaten zich allemaal naar het Europese recht of de Europese regelgeving voegen, is een van de belangrijkste pijlers van de EU.

In veel lidstaten groeit echter de kritiek dat de Europese regelgevers ten onrechte de nationale parlementen en rechterlijke machten overvleugelen en nauwelijks te controleren zijn. Het was voor veel Britten een belangrijke reden om vijf jaar geleden voor het vertrek uit de Europese Unie te stemmen.