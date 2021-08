De Italiaanse regering heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd in het onderwijs en het openbaar vervoer. Reizigers en docenten moeten vanaf september met een gezondheidspas aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen. Passagiers hebben zo'n pas nodig als ze reizen in bijvoorbeeld treinen, bussen, veerboten of vliegtuigen.

De nieuwe regels voor het onderwijs gaan volgens Italiaanse media gelden op zowel scholen als universiteiten. Daar kunnen medewerkers straks na vijf dagen worden geschorst als ze niet kunnen aantonen dat ze aan de gezondheidsregels voldoen. Dan wordt ook hun salaris niet meer uitbetaald, waarschuwde minister van Onderwijs Patrizio Bianchi op een persconferentie.

Italië probeert de verspreiding van het coronavirus af te remmen door de pas op steeds meer plaatsen verplicht te stellen. Daar ondervinden ook toeristen de gevolgen van. Zo heeft iedereen van twaalf jaar of ouder vanaf vrijdag zo'n gezondheidsbewijs nodig om binnen te eten bij restaurants en om toegang te krijgen tot openbare locaties als bioscopen en musea.

In Italië is zo'n 60 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Toch loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De autoriteiten maakten woensdag melding van 6.596 nieuwe coronagevallen, 15 procent meer dan een week eerder. Vooral op populaire vakantiebestemmingen als Sardinië en Sicilië grijpt het virus snel om zich heen.