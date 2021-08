In het zuidoosten van Europa woeden nog altijd bosbranden als gevolg van extreme hitte. In Griekenland, Albanië en Turkije wordt met man en macht geblust. Ook de Verenigde Staten hebben last van bosbranden: in Californië werd een heel dorp verwoest door brand.

In Griekenland gaat het leger de brandweer en lokale autoriteiten ondersteunen bij het bestrijden van de tientallen bosbranden in het land. De grootste brandhaarden bevinden zich momenteel in Ilia op het schiereiland Peloponnesos en op het bij toeristen populaire eiland Evia. Ook donderdag zijn mensen en dorpen op dat eiland geëvacueerd, melden Griekse media.

Het gevaar voor het antieke Olympia op de Peloponnesos, de bakermat van de Olympische Spelen, is na een nacht blussen voorlopig geweken. De branden die buitenwijken van de hoofdstad Athene bedreigden, zijn inmiddels onder controle. Maar de brandweer is ook daar nog actief.

De Griekse defensieminister Nikos Panagiotopoulos bevestigde na regeringsberaad dat de strijdkrachten met helikopters, drones en militairen getroffen gebieden te hulp schieten. Naast 500 soldaten worden ook 39 vliegtuigen en 63 voertuigen (waaronder bulldozers) ingezet. Patrouilles op de grond en in de lucht in gebieden met veel brandrisico moeten ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen. Verder komt er een team dat moet assisteren in geval van evacuaties.

"Nachtmerrie zonder einde" en "Overal branden", kopten Griekse kranten. Aangezien de droogte en hoge temperaturen voorlopig aanhouden, gaan de Grieken volgens het hoofd van de burgerbescherming naar verwachting nog lastige dagen tegemoet.

Nederlandse blushelikopters naar Albanië

In Albanië woeden momenteel grote bosbranden, net als in andere delen van Zuid-Europa. Het gaat om de zwaarste bosbranden in jaren.

Nederland stuurt twee helikopters voor hulp bij de bestrijding van de bosbranden in Albanië. Die zijn donderdag rond 10.45 uur vertrokken, meldt het ministerie van Defensie. De helikopters zullen eerst in Zuid-Frankrijk een tussenstop maken, voordat ze naar het Balkanland doorvliegen.

De Chinook-helikopters zijn uitgerust met onder meer een zogenoemde bambi bucket. Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid. Verder gaat er extra materieel mee naar Albanië. Naast de bemanning en techneuten vliegen ook een grondteam en andere ondersteunende medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht naar het land.

De hulp wordt vanuit Brussel gecoördineerd en medegefinancierd in het kader van rescEU, het Europese mechanisme voor civiele bescherming. Daar kunnen landen in een noodsituatie als gevolg van natuurrampen om bijstand vragen.

Bosbrand in Turkije bereikt elektriciteitscentrale

Een bosbrand in de Turkse provincie Mugla heeft, ondanks grootschalige brandweerinzet, een elektriciteitscentrale bereikt. De centrale, die met kolen wordt gestookt, is woensdagavond ontruimd. Inwoners van een nabijgelegen plaats aan de Egeïsche Zee zijn uit voorzorg per boot geëvacueerd.

Volgens een woordvoerder van de Turkse regering is uit een eerste onderzoek gebleken dat het opwekken van energie in de centrale niet in gevaar zou zijn. Eerder vreesden de autoriteiten dat de kolen in de centrale vlam zouden vatten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei in een televisie-interview dat de branden de ergste in de geschiedenis van het land zijn. Hij erkende dat de inspanningen van de brandweerlieden om de kolencentrale te redden tevergeefs waren, vanwege de "enorme wind" die het vuur aanwakkerde.

De Turkse regering meldde woensdag dat in de afgelopen tijd 174 branden zijn uitgebroken, waarvan de meeste ook weer zijn geblust. Er worden meer dan vijfduizend manschappen ingezet om het vuur te bestrijden. De Turkse brandweer krijgt daarbij ook internationale hulp. Meerdere landen, waaronder Rusland, Kroatië en Spanje, hebben blusvliegtuigen gestuurd.

Ook in de VS woeden bosbranden

In het noorden van de Amerikaanse staat Californië is het dorp Greenville verwoest door een bosbrand. Bijna alle achthonderd inwoners werden kort voordat het vuur de stadskern had bereikt geëvacueerd. De rest werd gered door de brandweer.

De lokale autoriteiten zeiden woensdagavond er alles aan te doen om Greenville te redden, maar dat is niet gelukt. Brandweerlieden hadden het woensdagavond nog druk met het redden van mensen, die geen gehoor hadden gegeven aan de oproep om hun huis te verlaten.

Een fotograaf ter plekke zei dat er nog weinig gebouwen overeind staan, de meeste zijn verwoest. Lantaarnpalen waren gesmolten en omgebogen.

De bosbrand, die Dixie Fire wordt genoemd, woedt al drie weken en heeft al zeker 1.108 vierkante kilometer grond verschroeid. De tweeduizend inwoners van het ten noorden van Greenville gelegen Chester moesten hun woonplaats ook verlaten vanwege het vuur.