Een belangrijke baas van de Italiaanse maffiaorganisatie 'Ndrangheta is opgepakt in de Spaanse hoofdstad Madrid. Domenico Paviglianiti was een van de meest gezochte Italiaanse criminelen en wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en grootschalige drugshandel.

Paviglianiti werd aangehouden in de arbeiderswijk Cuatro Caminos. Hij had 6.000 euro aan contant geld, zes mobiele telefoons en een vals Portugees identiteitsbewijs bij zich. Hij kon worden opgespoord nadat de Italiaanse en Spaanse politie familie van hem hadden gevonden in Barcelona, waar Paviglianiti een aantal maanden woonde voor hij naar Madrid vertrok.

De maffioso werd in 1996 ook al aangehouden in Spanje. Daarna werd hij overgeleverd aan Italië en veroordeeld tot een levenslange celstraf, wat gebruikelijk is bij maffiabazen. Na twintig jaar werd hij vrijgelaten nadat zijn advocaten de straf met succes hadden aangevochten. Spanje mag geen mensen overleveren die in het andere land levenslang de gevangenis in kunnen gaan. De hoogste Italiaanse rechter zei in 2019 dat hij onterecht was vrijgelaten, waarna er weer een arrestatiebevel werd uitgevaardigd.

Veel Italiaanse maffiosi verblijven in Spanje, omdat daar veel drugs binnenkomen vanuit Zuid-Amerika en Noord-Afrika. De 'Ndrangheta heeft grote delen van de Europese cocaïnehandel in handen.