Precies een jaar na de verwoestende mega-explosie in de haven van Beiroet gingen demonstranten de straat op in de Libanese hoofdstad. Volgens hen doet de politiek niet genoeg om de ramp te onderzoeken. Ook is nog niemand ter verantwoording geroepen. Ondertussen werd op een internationale donorconferentie voor de noodlijdende bevolking van Libanon ruim 310 miljoen euro opgehaald.

Uit woede dat nog niemand ter verantwoording is geroepen voor de enorme explosie in de haven van Beiroet, gingen op de eerste verjaardag van de ramp demonstranten de straat op in Beiroet. Zij verwijten de politiek het onderzoek te belemmeren. Ze betoogden in de buurt van het parlement en gooiden stenen. Toen ze het hoofdgebouw wilden bestormen, kwam het tot botsingen met de oproerpolitie. Die zette traangas en wapenstokken in.

Volgens hulpverleners moesten zeker zes mensen naar het ziekenhuis. Tientallen andere gewonden werden ter plaatse behandeld.

In de buurt van de haven kwamen duizenden mensen bijeen om de slachtoffers te herdenken. Overlevenden en nabestaanden droegen vlaggen en portretten van de doden.

Noodhulp voor Libanon kwam vooral uit Frankrijk en VS

De 310 miljoen euro die woensdag werd opgehaald voor noodhulp voor Libanon is iets meer dan de 300 miljoen noodhulp die door de VN voor de komende twaalf maanden was gevraagd.

Bijna een derde, 100 miljoen euro, werd gedoneerd door Frankrijk. Parijs had als voormalig bestuurder van Libanon de videobijeenkomst georganiseerd. De Verenigde Staten kwamen met 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) over de brug. Nederland zegde 10 miljoen toe. Het gaat nadrukkelijk niet om financiële steun voor de heropbouw. Daarvoor willen de meeste donoren eerst grondige hervormingen zien.

Kort na de ramp was internationaal al 280 miljoen euro ingezameld. Omdat de situatie verder is verslechterd, is er volgens de Verenigde Naties meer geld nodig voor voedsel, onderwijs, gezondheid en waterzuivering. Aan de donorconferentie deden tientallen staten en internationale organisaties mee.

Bij het drama vielen ruim tweehonderd doden. Een deel van de stad werd grotendeels vernield door de ontploffing van tonnen ammoniumnitraat die onveilig waren opgeslagen in een loods. Voor de explosie kampte Libanon al met een economische en politieke crisis.