De regering van Ethiopië heeft de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen (AzG) opgedragen de hulp aan inwoners van vier Ethiopische regio's voor drie maanden stil te leggen. Dit gaat met terugwerkende kracht in vanaf 28 juli, laat de hulporganisatie aan NU.nl weten. AzG weet niet waarom de hulp gestaakt moet worden en heeft het land om opheldering gevraagd.

Volg dit onderwerp Volgen ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het conflict in Tigray

Het gaat om de regio's Tigray, Gambela, Amhara en Somali.

Sinds augustus van het jaar is er in Tigray een gewapend conflict tussen de regering en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) over verkiezingen. De Ethiopische regering kondigde op 28 juni een eenzijdige wapenstilstand - feitelijk een terugtrekking - af en strijders van TPLF namen de hoofdstad Mekelle in. Snel daarna verslechterde de veiligheidssituatie zodanig dat de hulpverlening in de regio wekenlang amper nog mogelijk was.

AzG vertrok begin juli uit het noordoosten van Tigray na de moord op drie hulpverleners. De drie waren volgens de hulporganisatie door hun AzG-hesjes en de logo's op hun voertuig duidelijk herkenbaar als hulpverleners.

Nederlandse hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) hervatten donderdag de hulp aan inwoners van Tigray. AzG, dat zich deels had teruggetrokken uit de streek, liet echter aan NU.nl weten een onderzoek naar de situatie in de streek te willen afwachten.