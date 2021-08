De Amerikaanse president Biden heeft dinsdag de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, opgeroepen af te treden nadat is gebleken dat Cuomo jarenlang vrouwen seksueel lastigviel.

Kort daarvoor hadden kopstukken van de Democratische Partij van Biden hun partijgenoot Cuomo al opgeroepen op te stappen. Zo voegde ook de gezaghebbende Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van het parlement, zich in de groeiende rij.

Biden had eerder al gezegd dat Cuomo zou moeten vertrekken als de aantijgingen waar blijken te zijn.

Procureur-generaal Letitia James van de staat concludeerde dinsdag na vier maanden onderzoek dat Cuomo meermaals veelal jonge vrouwen betastte en hen op onbehoorlijke manier bejegende. Het 165 pagina's tellende rapport maakt verder melding van een onwerkbare situatie op de werkvloer, waar intimidatie door Cuomo en zijn assistenten schering en inslag was.

Volgens een van de advocaten die het onderzoek uitvoerde, was er geen sprake van incidenten maar van een duidelijk patroon. Zeven vrouwen hebben de gouverneur beschuldigd van seksuele intimidatie en onbehoorlijk gedrag.

Cuomo blijft erbij dat hij niks verkeerds heeft gedaan. "De feiten zijn heel anders dan hoe ze zijn afgeschilderd", zei hij dinsdag in een bijna vijftien minuten durende reactie. Hij claimt nooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of ongepaste seksuele opmerkingen te hebben gemaakt. "Dat is gewoon niet wie ik ben." Hij zegt op zijn website alle aantijgingen te weerleggen.