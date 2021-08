De Taliban hebben delen van Lashkar Gah in handen gekregen, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand. Als de stad in handen komt van de Taliban, zou dat de eerste provinciehoofdstad in jaren zijn waar talibanstrijders het voor het zeggen krijgen. Regeringstroepen proberen met door de Verenigde Staten ondersteunde luchtaanvallen de Taliban een halt toe te roepen. De inwoners van de stad zitten klem tussen de strijdende partijen.

Inmiddels zouden negen van de tien districten van Lashkar Gah in handen zijn van de Taliban, zo zegt het provinciebestuur tegen persbureau The Associated Press. Ook de lokale radio- en televisiezender zijn in handen van talibanstrijders. De regering heeft elitetroepen gestuurd om andere belangrijke gebouwen te beschermen, waaronder het politiebureau en het lokale hoofdkwartier van het leger.

Per september zullen er geen internationale troepen meer in Afghanistan zijn. Sinds de aankondiging van het vertrek in mei zijn de taliban bezig met een opmars. Eerst hadden de strijders vooral rurale gebieden in handen, maar nu wordt er ook gevochten in de cruciale steden, waaronder Lashkar Gah, Kandahar en Herat, de op een na grootste stad van Afghanistan. Daar werden de Taliban dinsdag teruggedrongen. Elders zouden Afghaanse troepen weinig tegenstand bieden.

Naar schatting hebben de Taliban inmiddels de controle over de helft van het land, waaronder belangrijke grensovergangen bij de grens met Iran en Pakistan.