Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, heeft meerdere vrouwen seksueel lastiggevallen. Dat concludeert de procureur-generaal van de staat na vier maanden onderzoek naar het mogelijke seksueel wangedrag van Cuomo. Zeven vrouwen hebben de gouverneur beschuldigd van seksuele intimidatie en onbehoorlijk gedrag.

In het 165 pagina's tellende rapport van procureur-generaal Letitia James staat dat Cuomo meermaals veelal jonge vrouwen heeft betast en hen op een onbehoorlijke manier heeft bejegend. Het rapport maakt verder melding van een onwerkbare situatie op de werkvloer, waar intimidatie door Cuomo en zijn assistenten schering en inslag was.

"Gouverneur Cuomo heeft zich schuldig gemaakt aan de seksuele intimidatie van huidige en voormalige ambtenaren en heeft daarmee zowel lokale als federale wetten overtreden", schrijft James, die toevoegt dat het rapport een "zeer zorgwekkend, maar duidelijk beeld" schetst van het handelen van Cuomo.

Volgens een van de advocaten die het onderzoek uitvoerde, was er geen sprake van incidenten maar van een duidelijk patroon.

Cuomo viel vrouwen seksueel lastig van 2013 tot 2020, stellen de onderzoekers vast. Het ging volgens hen om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en opmerkingen die vermeende slachtoffers "diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast" noemden.

Lindsey Boylan, een oud-ambtenaar, was in december de eerste die Cuomo beschuldigde. Volgens haar kuste hij haar in 2018 in zijn kantoor op de lippen en vroeg hij haar strippoker met hem te spelen.

Er loopt niet alleen een justitieel onderzoek naar Cuomo. Het parlement van de staat New York onderzoekt of de gouverneur kan worden afgezet. Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig en kreeg eerder lof voor zijn aanpak van de coronacrisis. Hij weigerde eerder af te treden naar aanleiding van de beschuldigingen aan zijn adres.