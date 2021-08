Een 28-jarige Nederlander is door een Duitse rechter veroordeeld tot 2,5 tot 3,5 jaar cel wegens een poging tot diefstal van een Romeinse goudschat uit een museum in Trier.

De man brak in oktober 2019 in bij het Rheinisches Landesmuseum in de Zuid-Duitse stad. Hij zou met een compagnon via een bouwsteiger door een raam zijn geklommen, om vervolgens een zware deur met een sloophamer open te slaan. Een derde verdachte stond buiten op de uitkijk.

Het drietal zou het hebben gemunt op ruim 2.500 goudstukken uit de Romeinse tijd met een waarde van zo'n 600.000 euro. Deze munten werden in 1993 opgegraven tijdens bouwwerkzaamheden in Trier, een belangrijke stad in het Romeinse rijk.

Het lukte de mannen echter niet het gewapende glas kapot te slaan en bij de munten te komen. De verdachten sloegen op de vlucht toen het alarm afging en de politie ter plaatse was. De goudschat wordt momenteel niet tentoongesteld, omdat de beveiliging in het museum wordt verbeterd.

De Duitse recherche kwam de Nederlander op het spoor door DNA-sporen op een sporttas die in het museum was achtergelaten. De verdachte werd eind 2020 overgedragen aan Duitsland. De medeplichtigen zijn nog onbekend.

De 28-jarige Nederlander werd in mei aangeklaagd en erkende medeplichtigheid, maar ontkende zelf in het museum te zijn geweest. Volgens de rechter hebben de aanklagers en de advocaat van de beklaagde een deal gesloten op basis van zijn bekentenis aan medeplichtigheid.