De Oekraïense politie stelt een onderzoek in naar de verdachte omstandigheden rond de dood van Vitaly Shishov, een Belarussische activist die dinsdag na een vermissing dood werd gevonden in Kiev.

Shishov, die in de Oekraïense hoofdstad een hulporganisatie voor vluchtelingen uit Belarus leidde, werd opgehangen aan een boom aangetroffen in een park vlak bij zijn woning.

De politie onderzoekt of er sprake is van een moord die op zelfdoding moest lijken. Shishov was maandagochtend als vermist opgegeven door zijn partner, toen hij niet terugkeerde nadat hij een rondje was gaan hardlopen.

Vrienden en collega's van Shishov hebben tegen Oekraïense media gezegd dat hij al een tijdje in de gaten werd gehouden door "vreemde mensen".

De organisatie van Shishov helpt Belarussen - vooral activisten - die zijn gevlucht voor het autoritaire regime van de Belarussische president Alexander Lukashenko. Dat treedt hard op tegen mensen die demonstreren tegen zijn omstreden verkiezingswinst van een jaar geleden. Daardoor zijn veel Belarussen gevlucht naar Oekraïne, Polen en Litouwen.

Eerder dit jaar legde de EU Belarus en Lukashenko forse sancties op, nadat het land een vliegtuig had gedwongen om te landen in Minsk. Daarbij werden activist Roman Protasevich en zijn partner uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd.