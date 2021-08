Een agent die op 6 januari dienst had tijdens de bestorming van het Capitool in Washington heeft afgelopen donderdag zelfmoord gepleegd. Dat heeft de politie van Washington maandag bevestigd. De agent, de 43-jarige Gunther Hashinda, is al de derde Amerikaanse diender die zichzelf van het leven heeft beroofd sinds hij werkte op die zwarte dag.

Hashinda was sinds 2003 in dienst bij de politie van Washington en zat op 6 januari bij het interventieteam van de politie.



In die hoedanigheid moest hij optreden tijdens de bestorming van door Pro-Trump-demonstranten van het Capitool, waar destijds de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in debat waren over het certificeren van de stemmen op toen nog president-elect Joe Biden. Bij de bestorming raakten zeker honderd agenten gewond.

Hashinda is op 29 juli dood in zijn woning aangetroffen, zo laat de politie van Washington weten. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. In januari beroofden de agenten Howard Liebengood en Jeffrey Smith zich kort na elkaar ook al van het leven.



Volgens het in juni verschenen rapport van een senaatscommissie die onderzoek deed naar de beveiliging die dag, hielden beide zelfdodingen verband met de bestorming. Of dat bij Hashinda ook het geval is, moet nog worden bevestigd.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).