Door het noodweer in China dat afgelopen maand vooral de streek rond de stad Zhengzhou trof, zijn meer dan driehonderd doden gevallen. Nog eens vijftig mensen worden vermist, melden de autoriteiten maandag. Daarmee is het officiële dodental van de ramp bijna verdriedubbeld. Op 25 juli was bekend dat het noodweer zeker 63 mensen het leven had gekost.

Hevige regens leidden tot veel slachtoffers en schade in de dichtbevolkte regio, die 600 kilometer ten zuiden van Peking ligt. In drie dagen tijd viel er een hoeveelheid neerslag die er normaal gesproken in een jaar valt. Dit komt volgens meteorologen "eens in de duizend jaar" voor.

Door de hevige neerslag stroomde het metrostelsel in de stad vol. Straten veranderden in rivieren en op veel plaatsen viel de stroom uit.

Zhengzhou kreeg nog niet eerder te maken met zulke zware regenval. De Chinese president Xi Jinping omschreef de situatie op 21 juli als "zeer ernstig". Op de staatstelevisie zei hij dat meerdere dammen het hadden begeven. Hierdoor zouden nog meer levens verloren zijn gegaan en zou ernstige schade zijn veroorzaakt.