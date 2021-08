De afnemende veiligheid in Afghanistan komt volgens president Ashraf Ghani door de "abrupte terugtrekking" van de Amerikaanse troepen uit het land. Ghani zegt dat er "consequenties" zullen zijn voor de Verenigde Staten. Wat die consequenties zijn, is niet duidelijk.

Na bijna twintig jaar trekken de VS en de NAVO zich dit jaar terug uit Afghanistan. Per september zullen er geen internationale troepen meer in Afghanistan zijn.

Sinds die aftocht is begonnen, hebben de Taliban veel terrein gewonnen in het land en belegeren ze nu ook provinciale hoofdsteden. De Taliban hebben inmiddels naar schatting de controle over de helft van het land.

De groepering heeft ook belangrijke grensovergangen veroverd. Door de verovering van grensposten met Iran, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan verliest de regering inkomsten aan de Taliban. De groepering int er geld voor onder meer de in- en uitvoer van producten.

De Afghaanse regering had eerder al onvrede geuit over de Amerikaanse terugtrekking. Zo beweren de Afghanen dat de VS de belangrijke vliegbasis Bagram had verlaten zonder dat te laten weten aan zijn Afghaanse bondgenoten. De nieuwe basiscommandant ontdekte pas uren later dat de Amerikanen van de basis waren vertrokken.

Inmiddels vechten Talibanstrijders en Afghaanse overheidstroepen om de cruciale grote steden Herat, Lashkar Gah en Kandahar in het zuiden en westen van het land. Er wordt gevreesd voor de humanitaire situatie in het land.