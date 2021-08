Twee reuzenpanda's zijn maandag rond 1.00 uur geboren in de Franse dierentuin ZooParc de Beauval in Saint-Agnan. Reuzenpanda Huan Huan is bevallen van een gezonde tweeling. Ze zijn erg helder, roze en mollig, laat de dierentuin weten.

De geboorte van de jonge panda's is het resultaat van een dracht die in maart begon met behulp van kunstmatige inseminatie. Huan Huan was daarvoor in contact gebracht met het mannetje Yuan Zi.

Delphine Delord, adjunct-directeur van het ZooParc de Beauval, noemt de geboorte van de dieren uitzonderlijk. De panda die als eerste geboren is, weegt 149 gram. Het tweede jong weegt 129 gram. Huan Huan zorgt volgens de dierentuin goed voor de jongen. Ze nam ze in haar mond om ze schoon te likken. De verzorgers hebben kleine kreten gehoord.

Reuzenpanda Huan Huan, die is geleend van een Chinese dierentuin, beviel in 2017 ook al van twee jongen na contact met Yuan Zi. Een van de jongen overleefde het toen niet vanwege ademhalingsproblemen. Het was destijds voor het eerst dat er op Franse bodem reuzenpanda's werden geboren.

Eerder deze maand werd bekend dat China de reuzenpanda van de lijst met bedreigde diersoorten haalt. De populatie blijft wel kwetsbaar.

De Chinese overheid onderhoudt een intensief fokprogramma, wat heeft geleid tot een stijging van het aantal dieren in het wild. Slechts zelden worden ze uitgeleend aan buitenlandse dierentuinen. In Nederland zijn reuzenpanda's alleen te zien in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.