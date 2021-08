De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft immigranten afkomstig van eilanden in de Grote Oceaan maandag formeel haar excuses aangeboden, meldt The Guardian. In de jaren zeventig werden zij regelmatig gediscrimineerd door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten.

Ardern had in juni aangekondigd dat ze haar excuses zou aanbieden.

"Ik sta hier voor jullie als de vertegenwoordiger van degenen die jullie kwaad hebben gedaan", richtte Ardern zich tot de aanwezige immigranten tijdens een ceremonie in het stadhuis van Auckland. De premier sprak de toehoorders toe in vier talen: Maori, Tongaans, Samoaans en Engels.

Volgens Ardern werkt het oude Nieuw-Zeelandse beleid door tot in het heden. "Dit leeft door in het verlies aan vertrouwen in de autoriteiten binnen de gemeenschap van mensen afkomstig van de eilanden in de Pacifische Oceaan."

Arden kondigde ook aan studiebeurzen voor studenten uit de getroffen gemeenschappen te bekostigen. Het gaat om een bedrag van 3,1 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars (ruim 1,8 miljoen euro).