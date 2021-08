Reddingsboten hebben gedurende het weekend meer dan zevenhonderd migranten opgepikt die de Middellandse Zee probeerden over te steken met zelfgemaakte boten, meldt hulporganisatie SOS Mediterranee. De meeste mensen werden gered voor de kusten van Libië en Malta.

De hulporganisatie zegt sinds zaterdag zes verschillende reddingsoperaties uitgevoerd te hebben met het schip Ocean Viking. Bij de laatste operatie werden 106 mensen gered voor de kust van Malta, nadat de Duitse hulporganisatie Sea-Watch alarm had geslagen. Volgens SOS Mediterranee was de jongste persoon die werd gered slechts drie maanden oud.

In de nacht van zaterdag op zondag werd bovendien een groep van vierhonderd migranten geholpen die midden op zee in de problemen was gekomen. Bij die reddingsactie was naast de Ocean Viking en een schip van Sea-Watch ook een schip van de eveneens Duitse hulporganisatie ResQship betrokken. Onder de 555 migranten die in totaal door de Ocean Viking werden gered, waren zeker 28 vrouwen, waarvan ook enkele zwanger waren. SOS Mediterranee weet nog niet naar welke haven de migranten uiteindelijk worden gebracht.

Libië geldt als vertrekpunt voor tienduizenden migranten die de Middellandse Zee hopen over te steken. De meeste van hen proberen Italië te bereiken. Het gaat om een afstand van ongeveer 300 kilometer.