Duizenden tegenstanders van het Duitse coronabeleid zijn zondagmiddag de straat opgegaan in de Duitse hoofdstad Berlijn. Betogers negeerden een protestverbod en volgens lokale media hing er een gespannen sfeer. De Duitse politie meldt zondagavond dat er zo'n zeshonderd aanhoudingen zijn verricht.

De demonstranten begonnen in de Berlijnse buurt Charlottenburg, om vervolgens via het Tiergarten-park naar de bekende Brandenburger Tor te lopen. De politie dreigde meermaals om een waterkanon in te zetten. Tegen het einde van de avond waren ongeveer vijfhonderd demonstranten aangehouden.

Het zou tijdens de demonstratie herhaaldelijk tot opstootjes zijn gekomen. Demonstranten scanderen leuzen als "vrede, vrijheid, geen dictatuur".

De autoriteiten hadden meerdere protestacties verboden die voor dit weekend waren aangemeld in Berlijn. Het ging onder meer om een geplande demonstratie van actiegroep "Querdenken-711", waar ruim 22.000 mensen aan mee zouden doen. De politie had er al op gerekend dat sommige betogers toch de straat op zouden gaan en zette zo'n 2.250 manschappen in.

Querdenken is een van de bekendste groepen die zich verzet tegen het Duitse coronabeleid. De beweging vindt dat de maatregelen die de overheid neemt om het virus te bestrijden veel te ver gaan en zegt te demonstreren voor het herstel van de grondrechten van Duitse burgers.