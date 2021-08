Delen van Griekenland, Turkije en Italië gaan nog steeds gebukt onder hevige bosbranden, met evacuaties en gewonden tot gevolg. De verwachting is dat in veel van de geteisterde gebieden het kwik voorlopig nog niet zal dalen. Dit is de huidige stand van zaken.

In Griekenland zijn inmiddels vijf dorpen ontruimd en zestien mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis op het schiereiland Peloponnesos overgebracht. Zo'n driehonderd brandweerlieden zijn bezig met een bosbrand die ontstond in de buurt van Patras, de derde stad van Griekenland, en die inmiddels tientallen gebouwen heeft verwoest.

Minister van Civiele Bescherming Michalis Chrisochoidis bracht zondag een bezoek aan het gebied. Hij concludeerde dat de situatie in een dag tijd was verbeterd. "Honderd panden zijn gered dankzij de strijd van de brandweerlieden tegen het vuur", zei de minister, die gedupeerde burgers steun beloofde.

De Civiele Bescherming gaf zondag aan dat er de afgelopen 24 uur 58 bosbranden waren uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur in de meeste gevallen snel onder controle.

De Grieken hebben al dagen te maken met temperaturen van boven de 40 graden. De verwachting is dat de temperatuur voorlopig nog niet zal dalen. Meteorologen spreken al over een "historische hittegolf".

Honderden mensen in Turkije per boot in veiligheid gebracht

In de Turkse vakantieplaats Bodrum zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere dorpen geëvacueerd vanwege de nog altijd voortwoekerende bosbranden. Burgemeester Ahmet Aras zei dat honderden mensen met boten over zee in veiligheid zijn gebracht.

Zondagochtend moesten volgens televisiezender NTV ook de inwoners van een dorp in de naburige provincie Antalya hun huizen ontvluchten.

42 Turkse kustwacht redt toeristen van bosbranden in Bodrum

De zuidkust van Turkije wordt sinds woensdag geteisterd door tientallen bosbranden. Het gaat om de zwaarste branden sinds jaren. De branden hebben tot dusverre zes levens gekost en meer dan driehonderd mensen moesten medisch worden behandeld.

Minister van bosbouw Bekir Pakdemirli zei zondag dat inmiddels 107 van de in totaal 112 branden geblust zijn. De sterke wind bemoeilijkt volgens hem echter het blussen van de laatste vijf. Ook is het erg heet in het gebied, met temperaturen rond de 40 graden.

Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden. Ook worden drones en 45 blushelikopters ingezet. Er is echter veel kritiek op de Turkse regering, omdat het land geen blusvliegtuigen heeft, die meer water over een groter gebied kunnen verspreiden. Rusland, Iran en Oekraïne helpen inmiddels met zestien blusvliegtuigen.

Siciliaanse gouverneur roept hulp van Rome in

Ook in het zuiden van Italië is het bloedheet en zijn branden uitgebroken. Vooral het eiland Sicilië heeft met natuurbranden te kampen, nadat een week geleden Sardinië ook al werd getroffen door een grote bosbrand.

Brandweerlieden op Sicilië kwamen zaterdag handen tekort om de tientallen branden, aangewakkerd door temperaturen van rond de 40 graden, te blussen. De gouverneur van het eiland heeft daarom Rome om hulp gevraagd.

Vrijdagavond zijn zo'n 150 mensen die vast kwamen te zitten tussen het land en de zee bij de stad Catania, geëvacueerd over zee. Ze werden met rubberbootjes overgebracht naar boten van de kustwacht. Een nabijgelegen strand vol met ligbedden en parasols werd volledig in de as gelegd.