Een dag na zwarte zaterdag was het zondag opnieuw druk op verschillende wegen in Europa. In zowel Duitsland als Italië en Frankrijk stonden forse files, meldt de ANWB. Na 15.00 uur nam de ergste vertraging op de Europese wegen af.

"Het is opvallend drukker deze zondag dan voorgaande jaren. Ik denk dat mensen de adviezen van verkeersdiensten ter harte hebben genomen om zondag te vertrekken", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Op veel plekken waar het zaterdag druk was, stond volgens de woordvoerder van de ANWB ook zondag file. Met name ten zuiden van het Duitse München was het druk. Op de A8 tussen München en het Oostenrijkse Salzburg was er in beide richtingen veel verkeer.

"Daar gaat het vooral nog om vertrekkend verkeer", aldus de woordvoerder, doelend op de voorspelling van de ANWB dat het zondag in Duitsland druk zou zijn op de wegen door vakantiegangers die terug naar huis gaan. Ook in Italië op de Brennerpas op de A22 naar Verona was het opnieuw filerijden. Op de A7 tussen Vienne en Orange in Frankrijk was het eveneens druk, net als op de A10 van Tours naar Bordeaux.

Zondag was het al vroeg druk

Volgens de woordvoerder van de ANWB was het zondag al opvallend vroeg druk. Zo stond er om 10.00 uur al een wachttijd van twee uur voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. "Dat hebben we zaterdag niet gehad."

Zondagochtend ging het volgens de ANWB veelal nog om vertrekkend vakantieverkeer. "Zondagmiddag zal het waarschijnlijk ook druk worden met terugkerend vakantieverkeer."

Zwarte zaterdag deed in Frankrijk zijn naam eer aan, met op het hoogtepunt 1.090 kilometer file op de Franse wegen naar de vakantiegebieden.

Ook op wegen in andere Europese landen was het druk, zoals in Duitsland, bij de Gotthardtunnel en in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona.