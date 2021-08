Griekenland gaat nog steeds gebukt onder een extreme hittegolf en natuurbranden. Griekse media berichten zondag dat zeker zestien mensen met ademhalingsproblemen behandeld moesten worden in ziekenhuizen op de Peloponnesos. Bijna driehonderd brandweerlieden strijden zondag tegen een bosbrand die ongeveer twintig huizen heeft verwoest.

De brand brak zaterdag uit in de buurt van de stad Patras, op zo'n 210 kilometer ten westen van hoofdstad Athene. De autoriteiten lieten volgens persbureau ANA uit voorzorg het verkeer stilleggen over een snelweg in het gebied en de Rio-Antirriobrug over de Golf van Korinthe. Brandweerlieden krijgen bij het blussen van het vuur hulp van blusvliegtuigen en helikopters.

In Griekenland worden al dagen temperaturen gemeten van boven de 40 graden. Grieken hoeven voorlopig ook niet te rekenen op verkoeling. Er worden zondag lokaal temperaturen verwacht die rond de 45 graden liggen. Ook 's nachts blijft het heet. Vooral in stedelijke gebieden zakt het kwik soms niet onder de 30 graden.

Meteorologen spreken al over een "historische hittegolf". Gemeenten hebben gebouwen met airconditioning opengesteld voor mensen die hun snikhete woningen willen ontvluchten. De autoriteiten waarschuwen dat er door de aanhoudende droogte ook een verhoogd risico blijft op branden.

Griekenland wordt iedere zomer getroffen door natuurbranden. De Civiele Bescherming zegt dat in 24 uur tijd 58 branden zijn uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur in de meeste gevallen snel onder controle.

Ook in Italië en Turkije hevige bosbranden

Ook in het zuiden van Italië is het bloedheet en zijn branden uitgebroken. Vooral het eiland Sicilië heeft met natuurbranden te kampen, nadat een week geleden Sardinië ook al werd getroffen door een grote bosbrand.

Vrijdagavond zijn zo'n 150 mensen die vast kwamen te zitten tussen het land en de zee bij de stad Catania geëvacueerd over zee. Ze werden met rubberbootjes overgebracht naar boten van de kustwacht.

In Turkije zijn zes doden te betreuren vanwege hevige bosbranden. Het dodental in het land als gevolg van de natuurbranden in zuidelijke gebieden bij de Middellandse Zee liep zaterdag op tot zes, nadat twee houthakkers om het leven kwamen.

Het gevaar voor nieuwe bosbranden is nog niet geweken in Turkije. De komende dagen wordt ook hier extreme hitte verwacht met temperaturen tot boven de 40 graden.