Terwijl de internationale troepen van de VS en de NAVO Afghanistan verlaten, winnen de Taliban terrein. Inmiddels vechten Talibanstrijders en Afghaanse overheidstroepen om drie grote steden in het zuiden en westen van het land. Er wordt gevreesd voor de humanitaire situatie in het land.

Per september zullen er geen internationale troepen meer in Afghanistan zijn. Sinds de aankondiging van het vertrek in mei zijn de Taliban bezig met een opmars. Eerst hadden de strijders vooral rurale gebieden in handen, maar nu wordt er ook gevochten in de cruciale steden Herat, Lashkar Gah en Kandahar.

Naar schatting hebben de Taliban inmiddels de controle over de helft van het land, waaronder belangrijke grensovergangen bij de grens met Iran en Pakistan.

Volgens de International Organization for Migration vluchten elke week zo'n 30.000 Afghanen het land uit vanwege het geweld, schrijft The New York Times. Dat zijn er 30 tot 40 procent meer dan voor de aftocht van de internationale troepen begon. Binnen de grenzen zijn nog veel meer mensen op de vlucht.

Talibanstrijders bevinden zich naar verluidt al in het hart van Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand. Zaterdag waren ze slechts een paar honderd meter verwijderd van het kantoor van de gouverneur van de provincie.

Parlementslid Gul Ahmad Kamin zei tegen BBC News dat het geweld in Kandahar elk uur toeneemt. Volgens hem zijn het de heftigste gevechten in twintig jaar. Zondagochtend is de luchthaven van de zuidelijke stad getroffen door een raketaanval. De Taliban zouden de aanval hebben uitgevoerd om vijandelijke luchtaanvallen te stoppen, meldt persbureau Reuters.

Ook in Herat, de op een na grootste stad van Afghanistan, laait het geweld op. De VS voert daar nog wel luchtaanvallen uit om het Afghaanse leger bij te staan. Afgelopen vrijdag werd een kantoor van de Verenigde Naties in Herat onder vuur genomen. Volgens een woordvoerder van de Taliban zat het kantoor in het kruisvuur tussen overheidstroepen en Talibanstrijders en hoeven medewerkers zich verder geen zorgen te maken.