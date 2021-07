Vijf mensen, onder wie een politieman, zijn aangehouden in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse. Ook heeft het Openbaar Ministerie (OM) een lijst van de 46 gestolen wapens bekendgemaakt, melden Surinaamse media zaterdag.

Ruim vijf weken geleden deed Bouterse aangifte van de diefstal van zware wapens en munitie uit zijn huis. Afgelopen week is hij hier over gehoord, dit gaat maandag verder. Ook medewerkers die bij het Surinaamse leger verantwoordelijk zijn voor het wapenbeheer worden gehoord.

Volgens het OM gaat het om drie Steyr-geweren, twee zware machinegeweren, twee granaatwerpers, 25 AK-47-geweren (kalasjnikovs), een mitrailleur, vijf karabijnen, zes Taurus-pistolen en een Browning-pistool.

Het onderzoek naar de gestolen wapens wordt uitgevoerd door een team met leden van het OM, de politie en de militaire politie. President Chan Santokhi heeft ook de hulp van Interpol ingeroepen in deze zaak.

Vrijdag eiste het Surinaamse OM opnieuw twintig jaar gevangenisstraf tegen Bouterse in het Decembermoordenproces. De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982.