Griekenland, Italië en Turkije kampen nog altijd met hevige bosbranden. Dat leidde zaterdag tot nieuwe evacuaties. Zo zijn vier Griekse dorpen ontruimd vanwege het oprukkende vuur. In de Turkse badplaats Bodrum zijn doodsbange toeristen gered via zee. Ook op het Italiaanse eiland Sicilië kwamen mensen vast te zitten tussen het land en het water.

De evacuaties in Griekenland vonden plaats in het noorden van het schiereiland Peloponnesos. Bijna honderd brandweerlieden proberen in de regio bij Patras, de derde stad van Griekenland, het vuur onder controle te krijgen.

De snelweg tussen het schiereiland en het vasteland van Griekenland is afgesloten, ziekenhuizen staan klaar om gewonden op te vangen. De kustwacht bracht vijftien mensen uit het kustgebied in veiligheid en ruim honderd kinderen werden geëvacueerd uit een kamp aan zee, melden plaatselijke media.

De brand woedt al sinds woensdag. Eerder deze week greep het vuur ook al om zich heen ten noorden van Athene. Daar gingen huizen in vlammen op, maar vielen geen gewonden.

Griekenland kampt met een volgens meteorologen 'historische' hittegolf. Er wordt rekening mee gehouden dat de temperatuur dit weekend en komende week lokaal oploopt tot 46 graden. Het einde van de extreme hitte is nog niet in zicht. De hoge temperaturen kunnen volgens sommige schattingen twee weken aanhouden.

Een toeristisch strand in de buurt van Catania op Sicilië is in de as gelegd. Foto: EPA

Siciliaanse gouverneur roept hulp van Rome in

Ook in het zuiden van Italië is het bloedheet en zijn branden uitgebroken. Vooral het eiland Sicilië heeft met natuurbranden te kampen, nadat een week geleden Sardinië ook al werd getroffen door een grote bosbrand.

Brandweerlieden op Sicilië kwamen zaterdag handen tekort om de tientallen branden, aangewakkerd door temperaturen van rond de 40 graden, te blussen. De gouverneur van het eiland heeft daarom Rome om hulp gevraagd.

Vrijdagavond zijn zo'n 150 mensen die vast kwamen te zitten tussen het land en de zee bij de stad Catania geëvacueerd over zee. Ze werden met rubberbootjes overgebracht naar boten van de kustwacht. Een nabijgelegen strand vol met ligbedden en parasols werd volledig in de as gelegd.

Ook ging de luchthaven van Catania tijdelijk dicht voor commerciële vluchten, zodat ruimte gegeven kon worden aan vliegtuigen en helikopters die ingeschakeld waren om de vlammen te bestrijden. Als gevolg van deze maatregel konden honderden toeristen niet van het eiland af.

Volgens gouverneur Nello Musumeci lijkt het erop dat sommige branden zijn aangestoken, terwijl andere vuurhaarden een natuurlijke oorzaak lijken te hebben. Mochten ze gevonden worden, kunnen de brandstichters een gevangenisstraf tegemoetzien van zes maanden tot een jaar. "In plaats daarvan zou het een levenslange celstraf moeten zijn", zei Musumeci.

Doodsbange toeristen in Bodrum gered via zee

Het dodental in Turkije als gevolg van de natuurbranden in zuidelijke gebieden bij de Middellandse Zee liep zaterdag op tot zes, nadat twee houthakkers om het leven kwamen. Van de 101 branden die uit waren gebroken, zijn er inmiddels 91 onder controle, zei de Turkse minister van landbouw zaterdag.

De overgebleven branden teisteren ook toeristische gebieden in de populaire provincie Antalya. In paniek geraakte toeristen haastten zich zaterdag naar de kust om te wachten op reddingsboten, nadat hen was verteld dat ze hun hotels in de badplaats Bodrum moesten verlaten. Zij werden gered door boten van de kustwacht en privéboten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezocht het getroffen gebied zaterdag. Hij inspecteerde de schade van bovenaf vanuit een helikopter.

Het gevaar voor nieuwe bosbranden is nog niet geweken in Turkije. De komende dagen wordt extreme hitte verwacht met temperaturen tot boven de 40 graden.