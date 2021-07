Turkse hulpdiensten werken nog steeds met man en macht om de natuurbranden in het land onder controle te krijgen. Minister van Landbouw Bekir Pakdemirli meldt zaterdag dat er nog tien branden woeden, waarvan drie in de bij toeristen populaire provincie Antalya.

Van de 98 branden die sinds woensdag zijn uitgebroken, zouden er inmiddels 88 onder controle zijn. Er waren onder meer hevige branden in zuidelijke gebieden bij de Middellandse Zee.

De branden hebben zeker vier personen het leven gekost en veel mensen zijn dakloos geraakt. Harde wind heeft de bluswerkzaamheden gehinderd.

De branden zijn een nieuwe klap voor de toerismesector in het land, die al te lijden had onder de economische gevolgen van de coronapandemie. Er moesten de afgelopen dagen hotels worden ontruimd en toeristen zijn soms met boten in veiligheid gebracht. In Antalya moesten deze week meerdere Nederlandse vakantiegangers worden geëvacueerd.

De komende dagen wordt bovendien extreme hitte verwacht in de kustgebieden. Daar kan het kwik oplopen tot boven de 40 graden.