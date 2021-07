Op de Franse wegen stond tijdens zwarte zaterdag om 12.00 uur in totaal 1.090 kilometer file, zo meldt de ANWB. De vertraging op de Route du Soleil (de A7 en A9 samen) bedraagt meer dan zes uur.

"Zwarte zaterdag maakt in Frankrijk zijn reputatie waar", aldus de ANWB. In het land moet ook rekening worden gehouden met extra reistijd op de A10 van Parijs naar Bordeaux en op de A75 tussen Parijs en Clermont-Ferrand.

Ook in andere Europese vakantielanden is het druk. In Duitsland is veel vertraging op de route Würzburg-Neurenberg-München-Salzburg. Het grootste knelpunt in Oostenrijk is de Tauern Autobahn van Salzburg naar Villach. In Italië is sprake van ruim drie uur oponthoud op de A22 tussen Brenner en Verona.

De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, wijst vakantiegangers erop dat de veelgebruikte Duitse snelwegen A1 en A61 deels onbegaanbaar zijn door de schade die het hoogwater deze maand heeft aangericht.

Er zijn omleidingsroutes, maar bestuurders moeten overal rekening houden met lange files. Omrijden over lokale wegen in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts heeft geen zin, want daar zijn ook veel afzettingen wegens herstelwerkzaamheden.

Drukte begon vrijdagavond al

Op de Franse en Duitse snelwegen was het vrijdagavond al druk. Het leek erop dat veel vakantiegangers de beruchte zwarte zaterdag voor wilden zijn en daardoor alsnog in de drukte belandden.

Op de Franse snelwegen stond vrijdag op het hoogtepunt ruim 1.000 kilometer file. Zo moesten automobilisten op de A10 van Parijs richting Bordeaux zo'n drie uur aansluiten en op de A71 tussen Parijs en Clermont Ferrand bedroeg de wachttijd in beide richtingen twee uur.

De ANWB ziet dit jaar minder mensen voor een verre vliegreis kiezen, in verband met het coronavirus. Daardoor gaan veel mensen op autovakantie binnen Europa, wat drukkere wegen tot gevolg heeft.