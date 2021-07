De Amerikaanse oud-president Donald Trump zou het Amerikaanse ministerie van Justitie onder druk hebben gezet om de presidentsverkiezingen van november 2020 als 'corrupt' aan te merken en daarmee de uitslag ongeldig te verklaren. Dat blijkt uit handgeschreven notulen van een medewerker van het ministerie over een telefoongesprek van Trump met de toenmalige top van Justitie in december, die zijn ingezien door The New York Times.

Trump verloor de presidentsverkiezingen van de huidige Amerikaanse president Joe Biden. De Republikein stelde echter direct na de uitslag al dat er grootschalige fraude zou zijn gepleegd en dat hij de echte winnaar zou zijn.

Voor die bewering levert Trump tot op heden geen enkel bewijs, maar hij zou wel meerdere instanties en hooggeplaatste personen hebben gevraagd zijn conclusie openlijk te erkennen, in een poging de uitslag ongeldig te laten verklaren. Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden doet daar momenteel onderzoek naar.

In het kader van dat onderzoek werden vrijdag handgeschreven notities geopenbaard van een medewerker van Justitie, die aanwezig was tijdens een telefoongesprek met Trump op 27 december.

Volgens de notulen vroeg Trump in dat gesprek toenmalig minister van Justitie Jeffrey Rosen om "gewoon te zeggen dat de verkiezingen corrupt waren" en "de rest over te laten" aan hem en Republikeinse congresleden.

"De handgeschreven notities tonen aan dat Trump directe opdracht heeft gegeven om de uitslag van een democratische verkiezing te schrappen in de laatste dagen van zijn presidentschap", aldus Carolyn Maloney, de voorzitter van de onderzoekscommissie van het Huis. De commissie roept binnenkort betrokkenen op om te getuigen tijdens hoorzittingen.