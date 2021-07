De eerste vlucht met in totaal 221 Afghaanse tolken en andere mensen die in Afghanistan voor Amerikanen werkten, is vrijdagnacht (lokale tijd) geland in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Dat meldt het persbureau Associated Press op basis van een intern document.

De Afghanen die zijn teruggehaald, werkten in hun moederland met Amerikanen, bijvoorbeeld als tolk. Ze vreesden dat de Taliban hen als landverraders zou zien en wraak op hen zou nemen.

De Taliban heeft in de afgelopen twintig jaar veel tolken gedood. Gevreesd wordt dat het recente vertrek van de buitenlandse militairen tot verdere vergeldingsacties zal leidden. Toch gaf de Taliban in juni aan dat Afghanen die voor buitenlandse legers hebben gewerkt niet hoeven te vrezen voor hun veiligheid, mits ze berouw tonen.

Aan boord van het vliegtuig zouden 221 Afghanen aanwezig zijn, onder wie 57 kinderen en 15 baby's. De komende dagen worden meer vluchten verwacht die Afghanen naar de Verenigde Staten brengen.

Ook tolken van Nederlandse militairen zitten vast

Naast de Afghanen die voor Amerikanen werkten, zitten er ook nog tientallen tolken vast in Afghanistan die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt, meldde Trouw eerder deze week.

Het ministerie van Defensie zei tegen de krant dat nog minstens zeventig tolken en hun gezinnen vastzitten in het door oorlog verscheurde land. Zij wachten nog op toestemming om naar Nederland te komen. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) beloofde vorige maand er alles aan te doen om de tolken in veiligheid te brengen voordat de Nederlandse troepen zouden vertrekken.

Volgens het ministerie van Defensie heeft het grootste deel van de tolken die nog wachten op een beslissing pas vorige maand een aanvraag ingediend. Ook zouden er veel aanvragen binnenkomen van Afghanen die nooit voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt.