Door bosbranden in het zuiden van Turkije zijn vier mensen overleden en ruim 180 mensen gewond geraakt, melden lokale autoriteiten donderdag. Duizenden brandweerlieden zijn uitgerukt uit naar drukke toeristische gebieden langs de Mediterrane kust.

Er woedden nog tientallen branden in Turkije, maar het grootste deel hiervan is volgens de Turkse minister van land- en bosbouw onder controle.

Hulpdiensten redden eerder tien mensen uit een boot, toen deze op een meer dobberde die was omringd door brandend bos. Bij de toeristenstad Bodrum moest een hotel worden ontruimd.

De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie vermoedt dat er bij branden die uitbraken in de toeristische plaats Antalya sprake is van brandstichting. Dit omdat de branden op vier plaatsen tegelijkertijd uitbraken. Het vuur laaide donderdag op in een gebied met weinig inwoners, maar verspreidde zich gedurende de dag naar plekken met veel hotels en vakantieresorts.

Het vuur werd aangewakkerd door hoge temperaturen en sterkte windvlagen. Vierduizend brandweerlieden kregen onder meer hulp van drie Russische blusvoertuigen. Griekenland en Azerbeidzjan stonden ook klaar om hulp te bieden.