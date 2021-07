Twee dagen na de zware explosie op het chemiepark in de West-Duitse stad Leverkusen zijn nog eens drie lichamen gevonden. Daarmee stijgt het officiële dodental naar vijf. Nog twee personen worden vermist.

De slachtoffers werkten bij een afvalverwerkingsinstallatie in Leverkusen. Daar vond dinsdagochtend een ontploffing plaats in een tank met oplosmiddelen. Twee lichamen werden diezelfde dag geborgen. De brandweer heeft drie andere lichamen donderdag uit het puin gehaald, melden de officier van justitie en de politie.

Currenta, de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie, heeft geen hoop meer dat de twee vermiste medewerkers nog in leven zijn. Bij de ontploffing raakten ook 31 medewerkers gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar.

Over de oorzaak van het incident is nog weinig bekend. Het onderzoek naar de toedracht van de explosie is in volle gang, net zoals dat naar de mogelijke gevaren van de roetdeeltjes die in de omgeving zijn neergekomen. Duitse aanklagers onderzoeken of de explosie het gevolg is van nalatigheid en er sprake is van dood door nalatigheid.