Nederlandse hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) hebben donderdag hun steun aan inwoners van de Ethiopische deelstaat Tigray weer hervat. Artsen zonder Grenzen (AzG) laat echter aan NU.nl weten een onderzoek naar de situatie in de streek te willen afwachten.

Het werk van hulporganisaties in Tigray lag de afgelopen maand nagenoeg stil. De Ethiopische regering kondigde op 28 juni een eenzijdige wapenstilstand af, feitelijk een terugtrekking, en strijders van de Tigray People's Liberation Front (TPLF) namen de hoofdstad Mekelle in. Snel daarna verslechterde de veiligheidssituatie zodanig dat hulpverlenen in de regio wekenlang amper nog mogelijk was.

AzG vertrok begin juli uit het noordoosten van Tigray na de moord op drie hulpverleners. De drie waren volgens de hulporganisatie duidelijk herkenbaar als hulpverleners door hun AzG-hesjes en de logo's op hun voertuig.

"Zolang het onderzoek nog loopt, zijn onze activiteiten nog on hold", aldus een woordvoerder van AzG in reactie op vragen van NU.nl

Inmiddels kunnen hulporganisaties sommige plekken weer bereiken, zoals het stadje Alamata. Zij delen daar voedselpakketten uit.

De regio Tigray in Ethiopië. De regio Tigray in Ethiopië. Foto: Bart-Jan Dekker

VN vreest voedselcrisis voor twee miljoen mensen

Volgens de laatste cijfers van de Verenigde Naties (VN) dreigt voor meer dan twee miljoen mensen in het gebied een voedselcrisis. Vanwege het al negen maanden slepende conflict in Tigray en plunderingen hebben boeren minder gewassen kunnen verbouwen. Ook raken de voedselvoorraden uitgeput.

In Tigray zijn namens DRA zes organisaties actief: Cordaid, ZOA, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tearfund en Save the Children. Ondanks dat hun hulp voorzichtig weer op gang komt, blijft de instabiliteit in en rond Tigray hun werk ernstig belemmeren. Volgens Jette Swinkels, noodhulpcoördinator bij Cordaid, is de veiligheidssituatie in het gebied "zorgwekkend".