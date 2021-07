De autoriteiten op Cuba treden volgens advocaten hard op om de protestbeweging de kop in te drukken. Mensenrechtenorganisaties schatten dat zevenhonderd mensen zijn aangehouden na de protesten tegen de regering van eerder deze maand.

Op het door communisten bestuurde eiland gingen deze maand duizenden mensen de straat op voor een zeldzaam protest. Er bestaat grote onvrede over de ernstige economische problemen in het land. Demonstranten scandeerden leuzen als "vrijheid" en "we zijn niet bang".

De Europese Unie en de Verenigde Staten riepen het Cubaanse regime ertoe op om naar het ontevreden volk te luisteren. In een verklaring zei de Amerikaanse president Joe Biden achter de Cubanen te staan.

Advocaten zeggen volgens The New York Times dat honderden arrestaties zijn verricht. Huizen van activisten worden volgens advocaten in de gaten gehouden door de politie.

Ook journalist zou hebben vastgezeten

Inmiddels slaat de angst alsnog toe, schrijft de krant. Een onafhankelijke journalist op het eiland vertelt dat hij heeft vastgezeten na de protesten en nu nauwelijks zijn huis nog verlaat. Hij sprak de vrees uit dat de veiligheidsdiensten op ieder moment voor zijn deur kunnen staan. "Die angst voel ik vanaf het moment dat ik opsta."

Staatsmedia omschrijven betogers als vandalen en plunderaars. "Er wordt hard gewerkt om ze allemaal af te schilderen als criminelen", zei de oprichter van het onafhankelijke medium Periodismo de Barrio,

Mensenrechtenorganisaties schatten dat zo'n zevenhonderd mensen zijn aangehouden na de protesten. Hun gezinnen kregen daar soms dagenlang maar beperkt informatie over. Activisten zeggen dat sommige betogers zijn veroordeeld in korte processen waar geen advocaat bij aanwezig was.

De Cubaanse autoriteiten zeggen dat opgepakte betogers gewoon toegang krijgen tot een advocaat en contact mogen opnemen met hun naasten. Een hoge functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken beklemtoonde op de staatstelevisie dat er "geen geheime gevangenissen zijn op Cuba".