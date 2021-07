Wie vanaf 9 augustus in Frankrijk een lange rit met het openbaar vervoer maakt, moet een coronabewijs laten zien. Het gaat dan om bijvoorbeeld trips met de TGV, de Intercités en lange busritten.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een seintje bij belangrijke veranderingen in de Franse coronamaatregelen

De Franse 'passe sanitaire' (gezondheidspas) laat zien dat je volledig bent gevaccineerd, recent bent hersteld van een coronabesmetting of in de afgelopen 48 uur negatief bent getest.

Voor Nederlandse Thalys-reizigers is de coronapas al verplicht, aangezien die een vereiste is om Frankrijk binnen te komen. Vanaf 9 augustus is het bewijs dus ook nodig voor het langeafstands-ov binnen de Franse landsgrenzen.

Reizigers moeten rekening houden met een langere wachttijd bij het instappen. Om die reden wordt het vertrekperron niet twintig minuten, maar een half uur voor vertrek bekendgemaakt, beloofde minister Jean-Baptiste Djebbari van Verkeer en Waterstaat eerder al.

Nationale spoorwegmaatschappij SNCF heeft aangekondigd dat er "willekeurige" en "grootscheepse" controles zullen plaatsvinden.

CoronaCheck-app kan gebruikt worden

Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Nederlanders hoeven die niet te downloaden. Zij kunnen de door de EU erkende CoronaCheck-app gebruiken.

De pas moet sinds 21 juli al worden getoond in onder meer bioscopen, musea en andere culturele instellingen. Op 9 augustus komen daar, naast het langeafstands-ov, ook de horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen en zorginstellingen bij. Mogelijk wordt de pas later op nog meer plekken verplicht.

Kijk hier voor de belangrijkste (inreis)maatregelen in Frankrijk op een rij: