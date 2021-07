Tegen de 24-jarige ober die in Hongkong als eerste werd veroordeeld op basis van een omstreden veiligheidswet is een celstraf van tien jaar geëist. De man kon tot levenslang worden veroordeeld.

China voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in voor de weerspannige voormalige Britse kroonkolonie. Die wet maakt alles wat door China als separatistisch of ondermijnend wordt gezien strafbaar. Ook samenwerking met vreemde mogendheden en samenzwering kunnen een levenslange gevangenisstraf opleveren.

Tong Ying-kit werd ervan beschuldigd met een motorfiets te zijn ingereden op drie leden van de Hongkongse oproerpolitie. Daarbij zou de ober met een vlag hebben gezwaaid waarop stond "Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd". Volgens de aanklagers van Hongkong valt dat onder strafbare poging tot afscheiding.

Tong zei tijdens zijn rechtszaak niet schuldig te zijn aan terrorisme en pogingen Hongkong af te scheiden van China. De rechtbank doet vrijdag uitspraak.

Correctie: In de vorige versie van dit artikel schreven we dat de rechtbank al uitspraak had gedaan in de zaak en de man tien jaar cel had opgelegd. Dit is onjuist en hebben we aangepast.