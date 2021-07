Terwijl het weerbeeld in grote delen van West- en Noord-Europa wisselvallig blijft, heeft Zuid-Europa nergens last van. In de populairste vakantielanden schijnt de zon volop en stijgt het kwik naar ruim 30 graden. In Griekenland zijn zelfs temperaturen van boven de 40 graden op komst.

Reizigers die liever in Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk vertoeven, krijgen te maken met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Die dagen kunnen gepaard gaan met buien, wolkenvelden of juist zonnige periodes.

De buien worden door een westenwind aangedreven vanaf de Atlantische Oceaan. In de meeste West- en Noord-Europese gebieden kan het mede daardoor later op de dag snel afkoelen.

Ook in Scandinavië is er sprake van wisselvallig zomerweer. Van tijd tot tijd ontstaan lokaal fikse buien met een zware wind. Op de meeste plaatsen ligt de temperatuur onder de 20 graden. Alleen in het zuiden van Noorwegen, Zweden en Finland kan het een paar graden warmer worden.

Landen rond de Middellandse zee

Het blijft prima vakantieweer in de kustgebieden van landen aan de Middellandse Zee. Met temperaturen van om en nabij 30 graden is het ideaal strandweer. Door een verkoelend briesje vanaf de Middellandse Zee is de hitte te verdragen.

In het binnenland van Spanje en Italië kan het kwik nog iets verder stijgen. In de regio's van hoofdsteden Madrid en Rome wordt gewaarschuwd voor temperaturen tot 35 graden en bovendien een hoge zonkracht, waardoor reizigers snel verbranden.

In Griekenland, in Turkije en op de Balkan is het momenteel het heetst. De zon schijnt volop en de meteorologen van Weerplaza denken dat een temperatuur van zo'n 40 graden in Griekse regio's niet onwaarschijnlijk is. "Het kan zelfs nog een paar graden warmer worden." Vakantiegangers moeten tot zeker na het weekend rekening houden met de hittegolf. Het is nog niet duidelijk wanneer de temperaturen gaan dalen.