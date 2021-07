De Chinese zakenman en miljardair Sun Dawu is in zijn land veroordeeld tot achttien jaar cel wegens opruiing, het verstoren van de openbare orde en het illegaal werven van fondsen. Dawu staat bekend om zijn kritische houding tegenover de regering in Peking.

De 67-jarige zakenmagnaat is eigenaar van de Dawu Landbouw- en Veeteeltgroep, een van de grootste particuliere landbouwbedrijven van China. Het bedrijf houdt zich ook bezig met toerisme en gezondheidszorg.

Dawu werd in november gearresteerd nadat zijn particuliere bedrijf in een zakelijk conflict was beland met een concurrerend staatsbedrijf. Ook familieleden, medewerkers en zakenrelaties werden opgepakt.

De volksrechtbank in Gaobeidian, ten zuiden van de Chinese hoofdstad Peking, oordeelde dat Dawu schuldig is aan het ophitsen van mensen om staatsorganen aan te vallen en het functioneren van overheidsorganen te dwarsbomen. Het proces vond achter gesloten deuren plaats.

Dawu is een van de bekendste en invloedrijkste critici van de Chinese regering op het gebied van landbouwbeleid. Ook heeft hij veel kritiek op de manier waarop de regering de coronapandemie aanpakt. Vorig jaar riep hij president Xi Jinping openlijk op af te treden.

De miljardair werd in 2003 ook al eens veroordeeld wegens het illegaal werven van fondsen. Zijn celstraf werd toen omgezet na protesten van mensenrechtenorganisaties, die werden overgenomen door de publieke opinie.