Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) neemt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca over. Het Spaanse dossier wordt dinsdag naar het parket van Midden-Nederland gestuurd.

Een groep Nederlanders viel op de vroege ochtend van 14 juli passanten aan op straat in Palma de Mallorca. Een van hen, een 27-jarige man uit Waddinxveen, werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt en overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.

De groep vluchtte na het incident naar Nederland. De Spaanse politie wist nog wel een aanhouding te verrichten: een Nederlandse man werd gearresteerd toen hij de sleutels van het appartement waarin de groep verbleef, terugbracht naar de eigenaar. Omdat hij niet zou hebben meegedaan aan de mishandeling zelf, werd hij niet veel later weer vrijgelaten.

De Spaanse politie startte in eerste instantie zelf een onderzoek naar de dodelijke mishandeling. Dat dossier wordt overgedragen aan Nederland. Het gaat naar verwachting één of twee weken duren voordat alle stukken zijn vertaald. De politie Midden-Nederland is inmiddels gestart met het onderzoek, laat het OM weten.

In Nederland zijn nog twee aangiften ontvangen van Nederlanders, die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de gewelddadigheden. Het OM besloot daarom vorige week ook zelf een onderzoek te starten. "Als blijkt dat dit inderdaad dezelfde groep Nederlanders betreft, zullen de bevindingen hieruit worden samengevoegd met het verdere onderzoek naar de fatale mishandeling."

De politie vraagt mensen die getuige zijn geweest van de gewelddadigheden, zich te melden. Op beelden van de mishandelingen zou te zien zijn dat er veel omstanders waren, van wie een aantal ook Nederlands spraken.