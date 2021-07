De overstromingen van de afgelopen weken hebben in België 41 mensen het leven gekost. Twee mensen worden nog altijd vermist, laat de Waalse minister-president Elio Di Rupo dinsdag weten aan meerdere Belgische media, waaronder VRT Nieuws. Het land heeft inmiddels een rampenfonds opgericht om de schade als gevolg van de overstromingen te herstellen.

België werd op 14 en 15 juli getroffen door noodweer met hevige overstromingen tot gevolg. Vooral in en rondom Luik richtten de overstromingen veel schade aan.

Er is nog geen schatting van de totale schade. Wel kunnen 202 van de in totaal 262 Waalse gemeenten op dit moment een beroep doen op het rampenfonds. In totaal heeft de Waalse regering al 2 miljard euro gereserveerd voor het schadefonds. Een speciaal commissariaat moet de werkzaamheden in goede banen leiden.

Maandag werd na elf dagen de landelijke crisissituatie beëindigd en de situatie overgedragen aan de regionale autoriteiten. Het Rode Kruis is nog met honderden vrijwilligers actief in de getroffen gebieden.