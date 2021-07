Bij een vuilverbrandingsfabriek in de Duitse stad Leverkusen heeft dinsdagochtend een explosie plaatsgevonden. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, van wie sommigen zwaargewond. Vijf personen zijn vermist, meldt eigenaar Currenta. Mogelijk is een tank met brandstof geëxplodeerd.

Na de ontploffing was er sprake van zware rookontwikkeling. De lokale autoriteiten waarschuwden mensen in de omgeving voor "extreem gevaar". De hulpdiensten hebben omwonenden ertoe opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook een belangrijke snelweg in de buurt werd afgesloten.

De knal was tot in de wijde omgeving te horen. Ook steeg er een rookpluim van honderden meters hoog op, melden diverse Duitse media. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk.

De explosie vond rond 9.40 uur plaats op Chempark, een bedrijventerrein voor de chemische industrie. Ook het Duitse chemieconcern Bayer is daar gevestigd. Leverkusen ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen in het westen van Duitsland, ten noorden van de stad Keulen.