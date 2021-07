57 migranten zijn verdronken nadat hun boot maandag was omgeslagen voor de kust van Libië, meldt een vertegenwoordiger van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties (VN). Achttien opvarenden uit Nigeria, Ghana en Gambia konden worden gered.

De migratie via de Middellandse Zee trekt weer aan en ook het dodental loopt op, meldde de IOM half juli. Vanwege de coronapandemie probeerden vorig jaar flink minder mensen de oversteek naar Europa te maken.

Volgens de overlevenden van het bootongeluk viel de boot stil door motorproblemen. Vervolgens zou slecht weer eraan hebben bijgedragen dat het vaartuig omsloeg.

Lokale vissers en de kustwacht hebben de overlevenden aan land gebracht. Onder de personen voor wie de hulp te laat kwam, zouden zich volgens de overlevenden minstens twintig vrouwen en twee kinderen bevinden.

VN geeft EU deels de schuld van dood bootvluchtelingen

De VN geeft de Europese Unie deels de schuld van het overlijden van migranten bij pogingen om per boot de Middellandse Zee over te steken op weg naar Europa. Dit baseert de internationale organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten en mondiale veiligheid op een rapport dat de VN-commissie voor mensenrechten in mei heeft uitgebracht.

Onder het Spaanse eiland Ferro werden eind april een zeventienjarig meisje en twee andere overlevenden gered van een migrantenboot. Zij zaten al ruim drie weken vast op zee, zonder voedsel. De overige 56 passagiers kwamen om het leven.