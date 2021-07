Noord- en Zuid-Korea hebben de hotline tussen beide landen hersteld, heeft het kantoor van de Zuid-Koreaanse president dinsdag bekendgemaakt.

De communicatieverbinding tussen de twee landen werd dinsdagochtend getest.

De telefoonlijn werd in juni 2020 gesloten door het noorden. Kim was boos vanwege de anti-Pyongyang-pamfletten die vanuit het zuiden over de grens werden gestuurd door activisten. Kort daarna werd ook een gedeeld kantoor in de gedemilitariseerde zone door de Noord-Koreanen opgeblazen.

Het kantoor moest de samenwerking tussen beide landen verbeteren. Het opblazen ervan betekende lange tijd het einde van officiële contacten tussen beide landen.

De leiders van beide landen, de Noord-Koreaanse Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, hebben sinds april persoonlijke brieven uitgewisseld om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Ze zijn overeengekomen om als eerste stap de hotline te herstellen, aldus het presidentiële kantoor in een verklaring.