De Tunesische president Kais Saied trekt de macht naar zich toe door een samenscholingsverbod en een avondklok van 19.00 tot 6.00 uur af te kondigen. Zo hoopt hij de onrust in het land te bezweren.

Op openbare plekken en wegen mogen nu maximaal drie mensen samenkomen. Het uitgaansverbod in de avond en nacht gaat per direct in en blijft tot 27 augustus van kracht.

Saied heeft ministers ontslagen en het parlement op een zijspoor gezet en handelt naar eigen zeggen volkomen naar de letter van de Tunesische grondwet. Hij stuurde premier Hichem Mechichi zondag al de laan uit.

De politieke crisis in het Noord-Afrikaanse land met bijna twaalf miljoen inwoners sleept al jaren, maar heeft het afgelopen weekeinde een hoogtepunt bereikt.

De president, die binnen de strijdkrachten veel steun geniet, ligt al jaren op ramkoers met de parlementsvoorzitter en leider van de grootste politieke partij van het land: Rached Ghannouchi van de conservatieve islamistische beweging Ennahdha (Renaissance). Ghannouchi heeft meerdere malen beleid waar de president voor verantwoordelijk is als zijn eigen exclusieve taak opgevat.

Ennahdha claimt nu een staatsgreep en veel tegenstanders van die beweging vinden dat de president terecht hard optreedt. De twee partijen raken op verschillende plaatsen in het land slaags.