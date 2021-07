In de eerste helft van dit jaar zijn in Afghanistan meer burgerslachtoffers gevallen dan in dezelfde periode van enig ander jaar sinds de Verenigde Naties in 2009 begonnen te tellen. De toename lijkt samen te hangen met het recente vertrek van de internationale troepen uit het land.

Sinds de aftocht van Amerikaanse en NAVO-militairen in mei en juni begon, zijn er in die maanden bijna 2.400 burgers gewond geraakt of omgekomen door de oorlog in het land, meldt de VN. In totaal vielen ruim vijfduizend burgerslachtoffers in de eerste helft van 2021, 47 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer de helft van die slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

De Verenigde Naties zeggen zich zorgen te maken over het grote aantal slachtoffers en vragen de Taliban en de Afghaanse regering om een einde te maken aan het geweld.

De afgelopen weken is de Taliban met een opmars bezig in Afghanistan. Vorige week claimde de islamitische terreurorganisatie vrijwel de hele Afghaanse grens onder controle gebracht te hebben. Verder zou de beweging in inmiddels de helft van de vierhonderd Afghaanse districten macht uitoefenen.

De Taliban en de Afghaanse regering zijn niet de enige verantwoordelijke voor de slachtoffers. Een kleiner deel is gedood of verwond door terreurorganisatie Islamitische Staat of door onbekende anti- en proregeringsmilities. Voor het eerst sinds de telling zijn er geen burgerslachtoffers gevallen door toedoen van de internationale militaire partners in Afghanistan.

VS voert nog wel bombardementen uit

Na twee decennia hebben de meeste internationale partners, waaronder Nederland, hun troepen uit Afghanistan gehaald. De Amerikaanse terugtrekking moet eind augustus afgerond zijn. Het Pentagon verklaarde vorige week dat de terugtrekking al voor 95 procent is afgerond.

De Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen nog wel luchtaanvallen uitgevoerd om Afghaanse veiligheidstroepen te helpen. Generaal Kenneth McKenzie zei dat de VS bereid is om de lokale bondgenoten ook de komende weken nog op dergelijke wijze te ondersteunen.

De VS vertrekt niet helemaal uit Afghanistan. Er blijven zo'n 650 manschappen achter. Die gaan locaties bewaken als de Amerikaanse ambassade in Kaboel en de internationale luchthaven van de hoofdstad.

De troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten streed daar twintig jaar tegen de Taliban. De operatie, waaraan ook Nederland meedeed, was een reactie op de grote terreuraanvallen op de Verenigde Staten van 11 september 2001 door moslimfundamentalisten van Al Qaeda, dat banden had met de Taliban.