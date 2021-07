In Londen zijn zondag straten ondergelopen en metrostations gesloten na zware regenval. Voor gedeeltes van Londen gingen twee waarschuwingen voor snelle overstromingen uit. Ook werd gewaarschuwd voor lichtere wateroverlast op veertien plaatsen in de hoofdstad en omgeving, meldde de BBC zondag.

Burgemeester Sadiq Khan twitterde dat politie en brandweer druk waren met "aanzienlijke overstromingen" in de stad en en waarschuwde niet te lopen of te rijden door het water dat straten overstroomt.

In tientallen straten liepen auto's en bussen vast in het snel stijgende water. Veel straten werden afgesloten, acht metrostations zijn dicht nadat ze waren volgelopen. De brandweer zei meer dan zeshonderd telefoontjes over ondergelopen kelders en wegen te hebben gehad in een paar uur tijd. Twee ziekenhuizen meldden problemen op de afdelingen spoedeisende hulp door het noodweer, berichtte Sky News. Ze vroegen patiënten naar andere ziekenhuizen te gaan.

Voor een groot deel van het zuidoosten van Engeland geldt code oranje voor onweer. Meteorologen voorspellen voor zondagavond nog veel regen in dat gebied.