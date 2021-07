In Zuid-Frankrijk zijn meer dan duizend brandweerlieden en andere hulpverleners ingezet om een grote bosbrand te bestrijden. Ook op het Italiaanse eiland Sardinië woedt een grote natuurbrand: honderden mensen moesten daar hun woning verlaten.

De brand in Zuid-Frankrijk woedt tussen Narbonne en Carcassonne. Tot nog toe is ongeveer 8,5 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Om de brand te bestrijden zijn ook blusvliegtuigen ingezet.

Doordat ook hoogspanningslijnen zijn getroffen, zijn zowel in Frankrijk als in Spanje en zelfs Portugal zaterdag op diverse plaatsen stroomstoringen ontstaan. In Frankrijk hadden ongeveer 100.000 huishoudens daar last van, meldde netwerkbedrijf RTE.

Er zijn tot dusver geen berichten over slachtoffers.

Italiaans dorp in geheel ontruimd

Op Sardinië woedt een bosbrand die onder meer de plaats Cuglieri heeft bereikt. De brand is nog altijd niet onder controle. Er zijn volgens plaatselijke media panden beschadigd en boeren hebben oogsten en vee in de vuurzee verloren, maar er wordt geen melding gemaakt van gewonden.

De bosbranden worden onder meer bestreden door zes blushelikopters en honderden brandweerlieden en vrijwilligers.

Al circa vierhonderd mensen moesten vanwege hun eigen veiligheid vertrekken uit het gebied. De inwoners werden in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd. Het dorpje Sennariolo moest zelfs in zijn geheel worden ontruimd.