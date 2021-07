Duizenden mensen hebben zaterdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest meegelopen in de jaarlijkse Pride-optocht om de lhbti-gemeenschap te steunen.

De deelnemers protesteerden ook tegen de omstreden wet die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Critici stellen dat de wet discriminerend is.

Volgens de organisatoren van de Pride gebruikt de conservatieve regering van premier Viktor Orbán "wetten om de lhbti-gemeenschap tot een verschoppeling te maken in haar eigen land", zo staat in een verklaring.

Op de wet is ook veel kritiek uit het buitenland. Meer dan veertig ambassades en culturele instellingen spraken voorafgaand aan de Pride hun steun uit aan de organisatoren. "Respect voor de rechtsstaat en de universele rechten van de mens zijn de funderingen waarop democratische staten zijn gebouwd", schrijven zij in een verklaring. Tot de ondertekenaars behoort ook de Nederlandse ambassade.

Europa dreigt met sancties vanwege antihomobeleid

De Europese Commissie dreigt Hongarije met sancties zoals het korten op EU-subsidies. Premier Orbán zei zaterdag dat hij geen geld zal aannemen uit het speciale coronafonds van de EU, als een voorwaarde daarvoor is dat hij de wet intrekt.

De wet is sinds 24 juni van kracht, maar Orbán kondigde deze week aan er volgend jaar een referendum over te zullen houden.