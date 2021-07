Brandweerlieden hebben de zoektocht naar lichamen onder het puin van een ingestort flatgebouw in Miami vrijdag officieel beëindigd. Door het drama op 24 juni in de Amerikaanse staat Florida kwamen 97 mensen om het leven. Van één vermiste persoon zijn nog geen stoffelijke resten geïdentificeerd.

Het terrein is grotendeels opgeruimd en het puin is verplaatst naar een opslagplaats in Miami. Hoewel forensisch specialisten nog verder zullen gaan met het identificeren van menselijke resten, zijn er geen lichamen meer te vinden op de plaats waar het gebouw ooit heeft gestaan.

Op de eerste uren na de ramp na, kwamen er geen overlevenden meer onder het puin vandaan. Desondanks waren reddingsteams wekenlang op zoek naar overlevenden. In weer en wind ploegden zij door 13.000 ton aan gebroken stukken gewapend beton.

Vrijdag kwam na bijna een maand een einde aan de zoektocht. Een konvooi van brandweerwagens van de brandweer in Miami verliet het terrein vrijdag op ceremoniële wijze.

33 Bekijk het moment waarop restant ingestort gebouw Miami neergaat

Onderzoek naar oorzaak ramp duurt nog maanden

Nu de rampplek verlaten is, rest de vraag hoe het gebouw zomaar kon instorten. Onderzoek daarnaar gaat waarschijnlijk nog maanden duren.

Wel had een ingenieur drie jaar voordat het Champlain Towers South-appartementencomplex instortte al gewaarschuwd voor "grote structurele schade" aan het gebouw. Er zou onder meer schade aan het betonnen fundament onder het zwembad zijn ontstaan.

Ook zouden er barsten en afbrokkelende pilaren, balken en muren van de parkeergarage onder het dertien verdiepingen tellende complex zijn aangetroffen. De schade zou zijn veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust van de staat Florida.