Het Great Barrier Reef in Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Het besluit hierover is uitgesteld na een uitgebreide lobby door Australië.

Vorige maand maakte UNESCO bekend het grootste koraalrif ter wereld op de lijst te willen plaatsen. Volgens de organisatie doet Australië te weinig om de waterkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelen te halen en daarmee het koraal te beschermen.

Australië verzet zich al jaren tegen plaatsing van het koraalrif op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Milieuminister Sussan Ley beschuldigde het UNESCO-comité vorige maand van een vooringenomen besluit. Daarmee verwees ze naar voorzitter China. De relatie tussen de landen is na een aantal voorvallen verslechterd. Bovendien vindt Australië dat UNESCO niet goed op de hoogte is van de actuele situatie, omdat de organisatie het rif in 2012 voor het laatst heeft bezocht.

Als tegenoffensief nodigde Australië half juli ambassadeurs uit de Europese Unie uit om te snorkelen bij het Great Barrier Reef. Het land wilde daarmee laten zien dat het goed voor het koraalrif zorgt.

Australië vreest dat toeristen wegblijven als rif op lijst komt

Mocht het rif op de lijst van bedreigd werelderfgoed komen, dan komt er weliswaar extra geld vrij, maar zijn er ook gevolgen voor het toerisme. Het Great Barrier Reef trok voor de pandemie jaarlijks veel toeristen en levert bovendien duizenden banen op. Australië is bang dat de toeristen wegblijven als het koraalrif op de lijst wordt geplaatst. Dat zou grote economische gevolgen hebben.

Het Great Barrier Reef kampt de laatste jaren door hoge temperaturen met verbleking en afsterving van het koraal. Australische onderzoekers hebben berekend dat 70 tot 90 procent van het rif afsterft als de watertemperatuur met nog eens 1,5 graden stijgt. Is er sprake van een stijging van 2 graden, dan zou het rif helemaal verdwijnen.

Volgens minister Ley bedreigt klimaatverandering het koraalrif, maar is het "verkeerd" om het "best beheerde rif ter wereld" op die lijst te zetten.