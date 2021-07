Een man is in de Amerikaanse staat Alaska gered door de plaatselijke kustwacht nadat hij naar eigen zeggen een week lang aanvallen van een grizzlybeer had overleefd.

De man was volgens Amerikaanse media eerder als vermist opgegeven nadat hij niet op tijd terug was gekomen van een kampeerreis nabij de zuidelijke stad Nome, in een gebied waar veel beren leven. Vanwege de afgelegen locatie van zijn kamp duurde het lang voordat hij werd gevonden.

Leden van de kustwacht zagen vanuit een helikopter toevallig een noodbericht op het dak van een afgelegen hut. Toen de helikopter dichterbij vloog, zagen de inzittenden de man zwaaien met een witte vlag.

De man vertelde de kustwacht dat hij een week lang niet had geslapen omdat hij elke nacht werd aangevallen door een grizzlybeer. Met een pistool wist de man de beer steeds weg te jagen, maar inmiddels waren zijn kogels bijna op. Ook was de deur van de hut inmiddels losgerukt door de beer, waardoor de man slecht beschermd was tegen een nieuwe aanval van het dier.

Vanwege wonden op zijn borst en aan zijn been, dat hij zelf had verbonden, werd hij naar het ziekenhuis gevlogen. Volgens de kustwacht waren zijn verwondingen niet levensbedreigend.

Grizzlyberen komen veel voor in de natuur van Alaska, maar volgens natuurorganisaties is het erg ongebruikelijk dat een beer bewust meerdere keren mensen aanvalt.