Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde donderdag aan zelf ook onderzoek te verrichten naar het fatale geweldsincident op Mallorca, waarbij een Nederlandse man om het leven kwam. Een rechtsverzoek vanuit de Spaanse autoriteiten is er echter nog niet geweest. Vijf vragen over het proces rondom de mishandeling.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze zaak

Wat weten we tot nu toe over de fatale mishandeling?

Op de vroege ochtend van 14 juli valt een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot twintig jaar mensen aan op straat in Playa de Palma. Ze zouden even daarvoor uit een kroeg zijn gezet en vervolgens doelbewust geweld zijn gaan plegen aan het strand.

Ook een 27-jarige Nederlander wordt aangevallen. De man uit Waddinxveen wordt onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond ligt en overleed zondag aan zijn verwondingen.

De politie verrichte vrijdag een eerste aanhouding in de zaak. De Nederlandse verdachte werd opgepakt toen hij de sleutels van het huurhuis waarin de groep verbleef, terugbracht. De achttienjarige man werd deze week weer vrijgelaten omdat hij niet meegedaan zou hebben aan de mishandeling.

De Spaanse politie heeft de andere mogelijke verdachten in beeld. Zij zouden de dag na het incident naar Nederland zijn gevlucht.

Wat is een rechtsverzoek, en waarom is het nog niet binnen?

Met een rechtsverzoek vraagt Spanje officieel hulp aan de Nederlandse autoriteiten in een onderzoek. Wat zo'n hulpvraag precies inhoudt, kan per zaak verschillen. Het zou bijvoorbeeld de vraag kunnen zijn of een verdachte kan worden verhoord, of een verzoek tot overlevering van de verdachten.

Pas wanneer de Spaanse politie om overlevering van de groep heeft gevraagd, kunnen de mannen uit de groep officieel verdachte worden genoemd.

Maar tot nu toe is er dus nog geen rechtsverzoek, en dus ook geen aanmerking als verdachten. Eest zijn de Spaanse autoriteiten hun onderzoek naar de mishandeling nog aan het afronden, schreef de lokale krant Ultima Hora donderdag.

En dat onderzoek moet goed gebeuren: vanwege de vele media-aandacht voor de zaak zijn veel ogen gericht op de Spaanse politie. Die wil (en zal) er daarom voor zorgen dat het rechtsverzoek, dat voor alle door hun in beeld gebrachte verdachten moet worden opgemaakt, meteen zo volledig mogelijk is.

Waarom is het Nederlandse OM al een eigen onderzoek gestart?

In afwachting van het rechtshulpverzoek heeft het OM Midden-Nederland al besloten zelf een onderzoek op te starten. "Een uitzonderlijke situatie", zo noemt een woordvoerder van OM Midden-Nederland de zaak. "Een Nederlands slachtoffer en Nederlandse mogelijke verdachten hebben we niet vaak. Alleen al door die omstandigheden voelen we ons betrokken bij de zaak."

Dat het OM niet heeft gewacht tot het verzoek binnen was, komt omdat het tijd kost om een onderzoek op te zetten. Zo moet een officier van justitie worden toegewezen en een plan van opzet worden gemaakt. "Hoe eerder je met onderzoek begint, hoe beter het resultaat", zei het OM eerder.

Gaan de Nederlandse en Spaanse autoriteiten samenwerken?

Vooralsnog loopt het onderzoek van het Nederlandse OM parallel aan het onderzoek van de Spaanse autoriteiten, benadrukt de woordvoerder. "Het is afhankelijk van het rechtshulpverzoek hoe de informatie uit ons onderzoek gaat worden gebruikt."

Hoewel de onderzoeken nu los van elkaar staan, is het aannemelijk dat beide autoriteiten op een gegeven moment gaan samenwerken in het onderzoek."Ook in Nederland wil men weten wat er is gebeurd."

Wat gaat er straks met de mogelijke verdachten gebeuren?

Wanneer Nederland verdachten uitlevert aan Spanje, moeten ze daar het strafproces doorlopen zoals het in Spanje gaat, legde Christiaan Visser van Meijers Canatan advocaten eerder uit aan NU.nl. Daarna zouden ze kunnen terugkeren naar Nederland om daar een eventueel opgelegde straf uit te zitten.

Het is ook mogelijk dat de strafprocedure naar Nederland wordt gehaald, omdat zowel het slachtoffer als de mogelijke verdachten Nederlands zijn. Maar pas als het rechtsverzoek van de Spaanse politie binnen is, kan worden gekeken naar het vervolg van het proces.

125 Dodelijke mishandeling Mallorca: moeten verdachten naar Spanje?

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.